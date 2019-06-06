Успех сериала «Чернобыль» привел к увеличению потока туристов в зону отчуждения

Успех сериала «Чернобыль» о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Reuters».

По словам директора турагентства, в мае количество туристов увеличилось на 30% по сравнению с маем прошлого года, а заказы на июнь-август – на 40%. Компании предлагают специальную экскурсию по местам, изображенным в сериале, включая бункер, где местные чиновники принимали решение об изоляции города, четвертый реактор, который сейчас покрыт огромным куполом, и прогулку по Припяти.

- Люди задают все больше вопросов о событиях, о сериале, - сказала агентству экскурсовод Виктория Божко.

По ее словам, за визит в зону отчуждения человек получает около двух микрозивертов радиации, что соответствует количеству, полученному в течение 24 часов, проведенных дома.

Мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны в начале мая и за несколько недель обогнал «Игру престолов» в рейтинге лучших сериалов всех времен на ресурсе IMDb. Он возглавил список с оценкой 9,7 из 10.

Напомним, что ранее корреспондент «Преступности.НЕТ» побывал в зоне отчуждения и показал, как она выглядит сейчас.