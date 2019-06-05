В полночь 7 июня почти весь Николаев отключат от воды – её подачу возобновят спустя 18 часов

В значительной части Николаева в полночь 7 июня прекратят водоснабжение. Его возобновят до 18:00 7 июня, водоснабжение будет отсутствовать 18 часов.
Об этом сообщили в «Николаевводоканале».
Напомним, ранее сообщалось, что отключение коснется Центрального, Ингульского и Заводского районов, а также части Корабельного района (Кульбакино и Широкая Балка). Отключение связано с заменой аварийного канализационного коллектора диаметром 1400 мм на улице Маячной. Сейчас продолжаются подготовительные работы.
«Просьба не распространять слухи о сроках выполнения работ. Мы активно готовимся, чтобы не допустить задержек!» - сообщили в водоканале.
Сейчас подготовлена траншея для укладки новой трубы, ведутся сварочные работы под личным контролем технического руководителя службы водоотведения Александра Зубова и начальника канализационной сети Алексея Кулакова.
«Водопроводная сеть под руководством Ларисы Танцюры проводит профилактический осмотр сетей и выполняет необходимый ремонт для своевременной остановки водоснабжения. Разработан четкий регламент выполнения работ, контроль за исполнением которого осуществляет генеральный директор предприятия Борис Дуденко. Все службы ГКП «Николаевводоканал» работают в усиленном режиме», - добавили на предприятии.