Двое богатейших людей мира поработали продавцами в американской закусочной

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал в своем блоге, как в прошлом месяце он вместе с главой холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом продавал мороженое в одной из закусочных американской сети Dairy Queen в Омахе.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Компания Баффета приобрела сеть Dairy Queen в 1997 году за $585 миллионов. Гейтс не объяснил, почему лично он решил поработать в закусочной, но напомнил, что Баффет очень любит сладости.

«В преддверии ежегодного собрания Berkshire Hathaway мы с Баффетом отвлеклись от совещаний, чтобы съездить в Dairy Queen – поесть и немного потренироваться в работе», - написал сооснователь Microsoft.

В процессе «тренировки» миллиардеры обслуживали посетителей и делали мороженое Blizzard. Отметим, что если перевернуть стаканчик Blizzard, мороженое не должно выпадать. Перед тем, как отдать это мороженое посетителю, сотрудники Dairy Queen обязаны перевернуть порцию. Гейтс отмечает, что перевернутое мороженое напоминает ему характер самого Баффета.

«Каждый раз, когда я вижу Уоррена, меня поражает его удивительный, проницательный, «перевернутый» взгляд на мир. Он думает иначе – почти обо всем», - написал он.

Отметим, что Билл Гейтс занимает второе место в списке богатейших людей мира, а Баффет – третье.

Напомним, ранее сообщалось, что одна из самых богатых женщин мира собирается отдать на благотворительность $18,5 миллиардов.