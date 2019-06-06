Украина вошла в тройку стран, из которых в США прибывает больше всего беженцев, - «Forbes»

Украина – в тройке стран, откуда в США за 2018 год прибыло больше всего беженцев.

Об этом сообщает журнал «Forbes» со ссылкой на официальные данные Международного проекта помощи беженцам, пишет «Зеркало недели».

На первом месте оказалась Демократическая Республика Конго. На нее приходится 35% всех беженцев, которых приняли США – 7878 людей в целом. На втором месте Мьянма – 16% от общего количества принятых заявителей (3555 человек). Украина же занимает третье место – 12% от всех беженцев, которые прибыли в США (2635 человек). Также в пятерку вошли Эритрея и Бутан. Россия на девятом месте в списке. Всего в прошлом году Вашингтон дал приют 437 россиянам.

В целом в 2018 году США приняли 22 тысяч 491 беженца. Это значительное сокращение. В 2016-м таких людей было 84 тысячи 994.

Всего в США разрешено ежегодно переехать не более 30 тысячам иностранцев, которые попросили о статусе беженца. Федеральная программа переселения беженцев была создана в 1980-х годах. С того времени США приняли более чем три миллиона беженцев со всех уголков мира.

Напомним, что в США планируют предоставить Украине статус главного союзника.