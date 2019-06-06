Coca-Cola запустила экологическую кампанию в странах Европы

Фото: Twitter Madhav Sharma Компания Coca-Cola вместе с агентством Publicis Italy запустила экологическую кампанию в Центральной и Восточной Европе.

Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.

К музыкальному фестивалю Happy Energy Tour в Болгарии рекламные щиты бренда превратили в указатели, поясняющие, где находится ближайший мусорный бак.

Компания убрала с билбордов свой логотип, оставив только узнаваемую белую волну на красном фоне.

Организаторы экологической акции надеются, что это побудит людей бросать одноразовые бутылки и банки в мусорные баки, а не на землю.

Фото: Twitter Madhav Sharma Фото: Twitter Madhav Sharma

Отмечается, что экологи часто упрекают производителя в использовании пластика и водных ресурсов - на заводах Coca-Cola расходуется более 300 миллиардов литров воды в год.

В свою очередь представители компании говорят, что бутылки пригодны для вторичной переработки, существующие системы утилизации не могут переработать большую часть таких отходов.

Ранее сообщалось, что зоозащитники расклеили в 63 сёлах плакаты с несуществующей гадалкой Агатой, призывающей не жечь сухостой.