На Спасской останется цветочный рынок, если до конца июня владельцы приведут павильоны в порядок, – главный архитектор Николаева

— Проблема с цветочным рынком пока не решилась, и это не такой простой процесс. Там действительно в свое время была выделена земля под такую большую площадь, было оформлено право собственности. Расторжений договоров по цветочным рынкам, таких прецедентов еще не было. Мы пошли по пути, что они сейчас приводят в порядок свой павильон, чтобы все эти цветы занести во внутрь и убрать их с тротуара. Они должны были сделать это за три месяца, уже осталось время до конца месяца. Если этого не будет сделано мы будем сносить навес через демонтаж, и будем штрафовать за размещение на тротуаре. Надеемся они доведут до конца месяца ремонт своих сооружений. Если они сделают это в нормальном виде и не будут нарушать привила, то пока это помещение находится на месте, – сообщил Андрей Цымбал.

Как известно, в декабре 2018 года в Николаеве начали демонтаж навеса на цветочном рынке, который расположен на улице Спасская. Как рассказали работники цветочных магазинов, бригада демонтирует старый навес, после чего на его месте будет установлен новый.

Напомним, что ранее патрульные просили мэрию уладить вопрос с цветочным рынком на Спасской, занявшим тротуар и парковочные места.

Позже глава Николаевской ОГА Алексей Савченко попросил горвласть Николаева «адекватно отреагировать» на цветочный рынок на улице Спасской, часть которого заняла тротуар.

Как известно, 21 марта, предприниматели, которые торгуют на цветочном рынке, на перекрестке улицы Спасской и Лягина в Николаеве, устроили акцию протеста из-за того, что собственники цветочного рынка «Кредо» потребовали их уменьшить занимаемую площадь, а также демонтировать навес. По словам владельцев цветочного рынка фирмы «Кредо» - Александра Скляра и Сергея Зайцева, инициатива уменьшения площади, а также демонтажа навеса исходит от городской и областной власти.

На следующий день, 22 марта, пока члены исполнительного комитета Николаевского городского совета положительно согласовывали демонтаж навеса на цветочном рынке на перекрестке улицы Спасской и Лягина, владельцы рынка сняли навес. Однако позже, сам торговцы установили разноцветные пляжные зонтики.