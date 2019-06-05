Мэр Сенкевич назначил служебное расследование в отношении директора «Николаевводоканала» из-за закупок горючего по завышенной цене

Департамент противодействия коррупции проведет служебное расследование в отношении директора ГКП «Николаевводоканала» Бориса Дуденко.

Об этом департамент сообщает на своей странице в Facebook.

Соответствующее распоряжение выдал мэр Александр Сенкевич, опираясь на служебную записку от директора департамента противодействия коррупции Андрея Ермолаева.

«Основанием стало открытие уголовного производства, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением лицами КП «Николаевводоканал». Предполагается, что в течение 2017-2018 годов, предприятию нанесен значительный ущерб при закупке горючего по ценам выше, чем предусмотрено заключенным договорам (путем изменений и заключения дополнительных соглашений)», - говорится в сообщении.

Расследование будет проводиться с 6 июня по 12 июля. До 16 июля глава комиссии должен предоставить мэру материалы по расследованию.