На Донбассе из-за обстрелов погиб один украинский воин

На Донбассе 5 июня в результате обстрела позиций украинской армии погиб один украинский воин.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - сообщили в штабе.

Также сообщается, что российско-оккупационные войска передислоцируют вооружение и военную технику из Российской Федерации, сосредоточивая ее в местах постоянной дислокации на Луганском направлении для дальнейшего применения в ходе боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе погибли трое украинских воинов и еще трое были ранены.