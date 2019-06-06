В выступлении Зеленского на брифинге с Туском совпал фрагмент речи Порошенко на партийном съезде – в АП это расценивают, как диверсию работников МИД

Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.

При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно работниками Администрации Президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», – говорится в сообщении.

Как пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, речь идет о следующих фразах: