На Николаевском железнодорожном вокзале после нескольких лет обещаний отремонтировали туалет

В Николаеве на железнодорожном вокзале отремонтировали общественный туалет.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, состояние вокзала и туалета в нем уже долгое время вызывало возмущение граждан и обсуждение чиновников. 2 мая 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян сравнил туалет вокзала со своим лицом и сказал, что «недоволен, что должен дважды приезжать и наслаждаться его состоянием».Позже сообщалось, что ремонт туалета в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала в Николаеве обойдется в 5,5 миллиона гривен. Его планируют произвести в первую очередь. 16 ноября 2018 года член правления ПАТ «Укрзалізниці» Ремигиуш Пашкевич заявил, что на ремонт туалета выделили семь миллионов гривен и работы уже начались.

На вокзале рассказали, что обновленный туалет заработал около недели назад. На стенах и на полу обновили плитку и везде установили новую сантехнику. А в кранах даже есть горячая вода.

Так выглядел туалет до ремонта Так выглядел туалет до ремонта

Напомним, как ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского железнодорожного вокзала ведется еще с 2010 года. Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.