Депутаты горсовета Николаева согласились забрать в собственность города дворец спорта «Трудовые резервы»

Депутаты Николаевского городского совета в четверг, 6 июня, в ходе заседания 51-й сессии согласились принять в городскую собственность Дворец спорта «Трудовые резервы».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На заседание пришел Константин Васильев, директор ДЮСШ №1, которая входит в комплекс Дворца спорта «Трудовые резервы». Он рассказал, что в школе занимается более 600 детей, которые могут ходить на шесть спортивных секций. В свою очередь, он попросил депутатов сберечь этот зал, чтобы принять его на баланс города

— Родительский комитет, дети. я вас прошу, поддержите нас и примите решение, чтобы передать этот дворец спорта в городскую собственность, тогда мы сохраним его и он будет работать по назначению, - попросил директор спорткомплекса.

В этот момент дети начали кричать: «Помогите сохранить наш зал».

Депутат Анатолий Дюмин поинтересовался, не будет ли это очередным долгостроем, так как на его восстановление нужна большая сумма денег. На что секретарь горсовета Татьяна Казакова сообщила, что в 2018 году было зарезервировано 8 миллионов гривен на данный объекта.

При этом, депутат и глава комиссии по вопросам ЖКХ Алексей Лепишев отметил, что в прошлом году на комиссии были согласовано решение по поводу принятия дворца спорта в собственность города и предположил, что возможно вопрос завис в Киеве. Татьяна Казакова подтвердила этого и отметила, что была у министра образования Лилии Гриневич, которая пообещала рассмотреть вопрос по «Трудовым резервам», когда депутаты примут решение по передачи недостроя на 3-й Слободской «могилянке» по университетскую клинику.

— Но до этого времени каким-то способом кому-то удалось, мягко говоря стащить, то что мы собирались принять и заявили об этом в Министерстве образования. Это в Киеве, нашими местными, - отметила Казакова.

Другие депутаты также высказались в поддержку данного вопроса. После чего Александр Сенкевич заявил, что уже есть подготовленный проект решения по этому вопросу и сегодня его раздадут депутатам для ознакомления.

В итоге, депутаты 36-ю голосами внесли в повестку дня данный вопрос. Также они поддержали данный вопрос по сути - 37 голосов «за», что означает, что «Трудовые резервы» переходят в собственность города.

Напомним, в мае 2014 года уже шли разговоры о том, чтобы отдать «могилянке» этот спортивный комплекс, однако тогда против выступили спортсмены, тренеры, а также воспитанники спортшкол, которые занимаются во Дворце. После этого Леонид Клименко отказался от этой идеи.

При этом, в мае 2019 года Министерство образования Украины передало в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные.