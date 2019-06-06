«Затруднит изучение и грамотное использование», – мать школьницы подала в суд на Кабмин из-за изменений украинского правописания

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от матери семиклассницы к Кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Женщина, которая действует в интересах своих дочери – ученицы седьмогоо класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабмина №437 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания».

«По мнению истицы, Правительство, принимая изменения в правописания, действовал за пределами своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в Кабмине утвердили проект новой редакции украинского правописания.