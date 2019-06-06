После трагедии в Переяславе руководство николаевской полиции распорядилось усилить дисциплину в райотделах

Исполняющий обязанности начальника ГУНП в Николаевской области Иван Выговский 6 июня провел видеоселекторное совещание с руководителями структурных и территориальных отделов полиции по усилению дисциплины и законности в подразделениях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Выговский напомнил трагические события, которые произошли в Переяслав-Хмельницком, и выразил соболезнования семье погибшего мальчика. Полковник полиции отметил, что преступления, совершенные правоохранителями, перечеркивают все достижения и кропотливую работу, которую выполняли другие сотрудники. И поэтому полицейский должен быть ответственным всегда, а не только во время службы.

- Да, от полицейского гораздо больше требований и ответственности перед обществом, чем у любого другого гражданина. К каждому из вас будет именно такое тщательное отношение и вести себя нужно, понимая эту ответственность 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Суть милиционера – быть образцом в своей семье, со своими соседями, а когда надеваете форму – вы представляете уже не просто себя, а всю правоохранительную систему в своем лице. Руководители должны уделять должное внимание своим подчиненным, и ответственность за нарушение полицейскими правил дисциплины и законности будет касаться всей вертикали, - отметил Иван Выговский.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.