На курортах Николаевщины из 59 спасательных постов пока работает только два

В Николаевской области, в зоне отдыха на Черноморском побережье (Березанский и Очаковский районы) запланирована работа 59 спасательных постов, из которых в настоящее время функционируют два в селах Коблево и Рыбаковка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Всего в курортной зоне определили 47 мест массового отдыха людей на воде. В целом на территории Николаевской области определили 72 места отдыха людей на водных объектах и ​​запретили использовать 240 таких мест.

Запрещенные места для купания находятся в Арбузинском, Баштанском, Березнеговатском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Доманевском, Витовском, Николаевском, Первомайском и Снигиревском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разрешили купаться в четырех местах: на пляжах «Стрелка», «Прибой», «Чайка» и в береговой зоне на Намыве. В определенных местах на пляжах «Стрелка», «Прибой» и «Чайка» провели обследование и очистку дна, обучение и подготовку матросов-спасателей, установку спасательных постов.

На данный момент спасатели продолжают работать с местными органами исполнительной власти и самоуправления, предприятиями, чтобы те создали необходимое количество спасательных постов в местах массового отдыха с организацией дежурства подготовленных пловцов-спасателей, обеспеченных необходимым снаряжением и оборудованием.