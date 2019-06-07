Сокращение затрат и оптимизация процессов управления: На «Николаевводоканале» реорганизовали подразделение дирекции по безопасности

ГКП «Николаевводоканал» проводит реорганизацию структуры предприятия в соответствии с трудовым законодательством Украины.

Об этом сообщается на странице водоканала.

Так, с целью сокращения финансовых затрат, оптимизации процессов управления предприятием, мобилизации имеющихся ресурсов на предмет эффективной деятельности и решения насущных проблем планируется трансформировать подразделение дирекции по безопасности.

«Как результат - оптимизируются функции отделов и сотрудников. На предприятии успешно функционирует уполномоченный по антикоррупционной деятельности и возникает дублирование полномочий. Один из самых проблемных вопросов в работе предприятия это дебиторская задолженность, которая по состоянию на 1 апреля составила 94 215 524,04 гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальном сайте предприятия опубликовано объявление о вакансии на реорганизованные должности - начальника отдела по работе с проблемной задолженностью и эксперта по работе с финансовыми обязательствами.

«Если вы видите себя на указанных должностях присылайте свое резюме на указанную в сообщении электронную почту. Будем рады сотрудничеству», - отмечают на водоканале.

Ранее сообщалось, что представители ЕС остались довольны результатами сотрудничества «Николаевводоканала» с ЕИБ и фондом Е5Р.