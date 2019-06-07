Жители Коблевской ОТГ объединились для благоустройства места отдыха на Тилигульском лимане

Впервые в истории Коблевской ОТГ жители громады сплотились в благотворительной акции для создания прекрасного места отдыха на Тилигульском лимане для себя и гостей Коблево.

Об этом сообщают Koblevo.news.

Так, в прошлом месяце, 20 мая депутат, Коблевского сельсовета Анна Василишина обратилась к соотечественникам с таким воззванием в группе Viber «Коблевская ОТГ».

«Добрый вечер уважаемая громада! Для дальнейшего благоустройства пляжа на лимане нужны средства! Все, кто желает финансово помочь в организации этого проекта, просьба откликнуться. За каждую гривну мы отчитаемся, и каждого, кто желает финансово помочь, будем фиксировать! Ни одна гривна не исчезнет! Я думаю, что каждый из нас заинтересован в этом, судя по количеству посетителей лимана!» - написала она.

Активная часть общества в тот же день откликнулась на призыв о сборе средств. Деньги планировалось потратить на облагораживание территории Коблевского пляжа и близлежащих локаций.

В дальнейшем выяснилось, что очень многие хотят поучаствовать в решении задачи облагородить пляж на Тилигуле и готовы внести посильный вклад. Одним из самых крупных «инвесторов» стал депутат Коблевской ОТГ, внесший 200 долларов и пожелавший остаться неизвестным.

Отмечается, что сбор проводится в гастрономе «24 часа» недалеко от станции «Коблево» на трассе Николаев-Одесса. Все собранные средства записываются и за каждую копейку ведется отчет.

Для пляжа на лимане у активистов много планов – навесы от солнца, скамейки и видеокамеры – последнее особенно важно, поскольку культурный уровень отдельных личностей все еще оставляет желать лучшего, – камеры видеонаблюдения помогут избежать актов вандализма. Хулиганов планируют фиксировать на камеру и привлекать к ответственности за содеянное.

Работа кипит, и в этом есть заслуга каждого, кто сделал шаг навстречу своей громаде. Последние новости о проделанном:

«Сегодня мы ездили на металлобазу и купили металл для пляжных зонтов (навесов). Планируем соорудить 6 таких навесов. На металл потратили 9201,24 гривен и 500 гривен доставка из Сычавки в Виноградное (там будут варить конструкции) – итого 9700 гривен! Также заказали кованые скамейки (4 штуки)»,- сообщила Анна Василишина.

В субботу, 8 мая в 18.00, активисты собираются на пляже, чтобы выкопать ямы и залить бетоном закладные под зонты (теневые навесы). Там же будет работать бетономешалка и генератор. Нужны рабочие руки – чем больше, тем лучше. Учитывая популярность своего рода благотворительного «флэшмоба», недостатка в желающих, по всей вероятности, не будет.

На сегодняшний день меньше, чем за месяц благотворительной акции собрано 22150 гривен, и сбор средств все еще продолжается.

«Приятно видеть, как все большее и большее количество людей принимают активное участие в создании комфортного для взрослых и детей места для отдыха», - отмечает издание.

Реквизиты для благотворителей:

Карта Приватбанка 4149 4978 5404 8610 - Василишина Анна