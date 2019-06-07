«Своим – все, чужим – закон»: В ГБР заявили, что задокументировали коррупционное нарушение своего начальника

Начальник Управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований Богдан Чобиток заявил, что задокументировал коррупционное правонарушения директора ГБР Романа Трубы – он «продлил» отпуск своему подчиненному задним числом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«3 июня я направил заявления в НАПК и Департамент защиты экономики Нацполиции, где прошу дать правовую оценку выявленным нами фактам незаконных действий, совершенных директором Государственного бюро расследований. Так, мной как руководителем Управления внутреннего контроля задокументирован факт прогула руководителем патронатной службы Александром Удовиченко. Впрочем, никакого наказания за это Удовиченко не получил. Не отделался он даже замечанием! Наоборот, директор ГБР незаконно внес изменения в приказ об отпуске Удовиченко, чем спас его от увольнения за прогул. Такие действия директора Государственного бюро расследований содержат признаки коррупции и свидетельствуют о применении Романом Трубой двойных стандартов. Отмечу, что в случаях с другими работниками, даже выход с работы на 5 минут раньше, Директор пытается представить как злостное нарушение дисциплины. Своим - все, чужим - закон! Такая философия директора ГБР», - отметил Богдан Чобиток.

Так, 2 и 3 мая Управлением внутреннего контроля было зафиксировано отсутствие на работе в течение всего рабочего дня руководителя патронатной службы Государственного бюро расследований Александра Удовиченко. О чем были составлены соответствующие акты (копии прилагаются). Отпуск же Удовиченко был оформлен только на 26 апреля 2019 (копия заявления и приказа прилагается). Хотя за рубежом он официально находился в течение 10 дней, решив в государственные выходных самовольно дорисовать себе еще два дня. Очевидно, что это проявление жадности в сочетании с безнаказанностью.

Вернувшись с отдыха, вместо объяснений, Александр Удовиченко подал служебную записку в Управление кадровой работы и государственной службы, где просил внести изменения в приказ о его отпуск, а именно: слово и цифры «26 апреля» заменить на «с 26 апреля по 05 мая» .

«Очевидно, он не видит в таком жонглировании цифрами ничего удивительного. Обо всем этом было проинформировано директора ГБР. Каково же решением принял Роман Труба? Поскольку руководитель Управления кадровой работы и государственной службы отказался вносить изменения в приказ об отпуске Александра Удовиченко, Роман Труба самостоятельно новым приказом вносит изменения, заменяя «один календарный день» на «10 календарных дней с 26 апреля по 5 мая 2019». Такие действия директора Государственного бюро расследований подпадают под признаки коррупционного правонарушения, так как решение, принятое в интересах Удовиченко, вопреки закону», – сообщили в ГБР.

Отмечается, что патронатная служба подчиняется лично Директору Государственного бюро расследований и это уже не первый факт, когда Роман Труба укрывает нарушения, совершенные руководителем патронатной службы. Управление внутреннего контролю неоднократно пыталось ознакомиться с Положением о патронатной службе и ее полномочиями, но эти документы скрываются. В то же время эта служба незаконно вмешивается не только в работу государственных служащих, но и истребует в территориальных управлениях материалы уголовных производств, предоставляет указания следователям, что согласно УПК является вмешательством в работу следователя. Также именно по совету руководителя патронатной службы были сокращены должности работников внутреннего контроля в теруправлениях, что является нонсенсом для правоохранительных органов.

В конце марта 2019 члены Совета общественного контроля при ГБР в рекомендациях Заключения ежегодному отчету директора Государственного бюро расследований просили провести психофизиологическое исследование членов Конкурсной комиссии №2, проводившая конкурс на должности в территориальных управлений ГБР. Таким образом должны были проверить информацию о возможном влиянии руководителя патронатной службы Александра Удовиченко на членов комиссии. В частности, члены РОК считали необходимым провести исследования с помощью полиграфа как самого Александра Удовиченко, так и членов комиссии. Впрочем, директором ГБР проведения исследований инициировано не было.

29 мая бывший председатель Конкурсной комиссии №2 Олег Шрам во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности открыто заявил о давлении и незаконное вмешательство Александра Удовиченко в работу комиссии и возражений членам комиссии по отдельным кандидатов. Но никаких проверок указанной информации Директором ГБР также инициировано не было.

При этом Директор ГБР уволил руководителя Управления обеспечения деятельности Василия Титарчука и руководителя Управления планово-финансовой деятельности Дениса Луцика. Отмечается, что документирование отсутствия на работе Александра Удовиченко происходило при участии сотрудников их управлений. Кроме того, в документах, предоставленных финуправлением, зафиксировано отпуск Удовиченко именно сроком на один день. То есть незаконное увольнение этих лиц стало платой за их принципиальную позицию.

«Управление внутреннего контроля находится в прямом подчинении директора ГБР Романа Трубы, и, к сожалению, не может самостоятельно привлечь его или «его людей» к ответственности. Впрочем, задокументировать его незаконные действия и передать материалы в другие правоохранительные органы мы можем. Поэтому ждем решения по моим заявлениям. Также хочется напомнить Роману трубе еще один его любимый лозунг: кто нарушил закон, должен уйти! Здесь с ним трудно не согласиться», - отметил Богдан Чобиток.

Напомним, что ранее Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил нового исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ из-за конфликта касательно публикации ведомства об открытии уголовного производства в отношении экс-Президента Украины Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

Позже начальник территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, Владимир Тимошко заявил, что директор ГБР Роман Труба намерен его уволить из-за якобы несоответствия занимаемой должности.