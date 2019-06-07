Памяти николаевского лоцмана Владимира Шарабуры

23 мая умер профессионал лоцманского дела в Украине Владимир Николаевич Шарабура – человек, посвятивший развитию этой отрасли всю свою жизнь.

В 1969 году Владимир Шарабура поступил в Дальневосточное высшее инженерное училище, после окончания которого работал в Камчатском морском пароходстве и в объединении «Востокрыбхолодфлот».

В 1982 году Владимир Николаевич перебрался в Николаев и начал работать в Николаевском морском порту старшим помощником капитана, капитаном – сменным механиком, старшим механиком портнадзора, заместителем капитана порта по лоцманской работе, капитаном-наставником портофлота, начальником лоцманской службы порта. В государственном предприятии «Дельта-лоцман» начал свою службу практически со дня основания ГП – в июле 1998 года. Владимир Шарабура работал линейным лоцманом, затем лоцманом-наставником-инструктором линейной лоцманской службы, заместителем директора по регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению. В 2012 году стал инструктором-наставником и тренировал весь состав лоцманов и лоцманов-операторов.

В 2013 году стал начальником филиала «Дельта-лоцман», после создания Администрации морских портов Украины, а уже через год занял должность заместителя начальника филиала по регулирования движения судов и лоцманскому обеспечению. В 2018 году ушел на заслуженный отдых.

О Владимире Николаевиче выражаются только в самом лучшем ключе – его называют настоящим профессионалом своего дела, опытным, ответственным и добрым человеком.

Родственники умершего выражают благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон администрации и профсоюзному комитету филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМКУ» во главе с Александром Голодницким и всем сотрудникам, родным, друзьям, которые разделили боль утраты.