В Украину вернули десять детей женщины, задержанной по подозрению в попытке их продажи - еще один ребенок погиб в России

В ночь на пятницу, 7 июня, в Украину вернулись десять детей семьи Сусляк из Хмельницкой области, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Напомним, в апреле в Грузии задержали гражданку Украины, которая собиралась перевезти на территорию Абхазии 10 детей. Отмечается, что 4 из 10-ти малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал «обоснованное подозрение», что дело содержит признаки торговли людьми. 6 июня Президентский самолёт вылетел в Грузию, чтобы забрать их.

Дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация. Впереди - изучение подробностей этого дела.

«Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они искали убежища, их попросили уехать», - отметил детский омбудсмен Николай Кулеба.

По его словам, одним из основных препятствий для возвращения детей в Украине было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

«Это надо проверить на территории Украины - каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы по погребению этого ребенка», - сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что в Грузии не ожидали такого быстрого визита делегации Украины.

«Генеральная прокуратура Грузии была удивлена ​​тем, что она неожиданно встала перед фактом, что детей надо вернуть в Украину. Но следует отдать должное - им понадобились всего сутки, чтобы принять решение. Нам сразу дали возможность общаться с детьми, и мы начали готовиться к отъезду, устанавливать контакты. Я встречался с офисом омбудсмена с представителями министерства социальной политики и здравоохранения», - отметил он.

Сейчас, по мнению Кулебы, дети должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными. Вопрос устройства детей решаться органами опеки сразу после их возвращения домой. В Хмельницкую область дети уезжают сегодня утром.