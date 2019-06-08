Туристы в Таиланде сняли на видео двойное торнадо

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В Таиланде в провинции Краби туристы сняли на видео редкое двойное торнадо на пляже. 

Об этом пишет The Daily Mail.

В видео показано, как два тонких столба смерча спускаются с облаков, однако так и не достигают поверхности земли.

Свидетелями зрелища стали сотни туристов, отдыхающих поблизости на пляже.

«Я стоял и смотрел несколько минут, а затем облака как будто исчезли. Небо стало серым, и это было довольно страшно», - отметил один из них.

Напомним, что в сети появилось видео солнечного затмения, которое сняли еще в 1900 году.

Julia Davudenko

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русскийобщество