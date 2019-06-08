Россия снимет свой сериал про Чернобыль, в котором виновным в аварии будет агент ЦРУ

Российская версия телесериала, посвященного чернобыльской трагедии, будет снята при поддержке Минкульта РФ.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на американский журнал «Maxim».

Главным героем сериала станет не ликвидатор аварии, а сотрудник советских спецслужб – подполковник военной контрразведки Андрей Николаев, который будет разыскивать сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, чтобы предотвратить взрыв на ЧАЭС.

«Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции», - сообщается в синопсисе российского Чернобыля.

Съемки альтернативной версии сериала «Чернобыль» уже стартовали. Как отметил режиссер проекта Алексей Мурадов, сюжет построен на одной из теорий, согласно которой причиной взрыва стали действия сотрудника ЦРУ:

- Согласно одной из теорий, американцы проникли на Чернобыльскую АЭС, и многие историки не отрицают, что в день взрыва агент спецслужб противника присутствовал на станции, - сообщил он.

Редакция «Maxim» отметила, что съемки сериала стали еще одним доказательством того, что современная Россия ничем не отличается от СССР:

«Это довольно хороший аргумент для понимания того, что сегодняшняя Россия на самом деле ничем не отличается от СССР. Путин был офицером КГБ во время чернобыльской аварии, и нет никаких оснований полагать, что падение коммунистического режима сделало его менее осведомленным в том, как правительство может создать свою правду. Однако проблема заключается в том, что HBO настолько хорошо показало эту историю, что, похоже, эта пропагандистская битва уже проиграна», - отмечает редакция американского мужского глянца.

Напомним, ранее сообщалось, что успех сериала «Чернобыль» привел к увеличению потока туристов в Зону отчуждения.