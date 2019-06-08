В Болгарии археологи нашли пушечные ядра, которые использовала армия Дракулы

Археологи, которые занимались раскопками крепости Зиштова в Болгарии, обнаружили пушечные ядра, которые, вероятно, использовал воевода Влад III Дракула во время штурма крепости в 1461 году.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The History Blog».

Это каменные ядра от кулеврин – первых пушек, которые использовались только до начала 16 века. Ядра были обнаружены в слое, датируемом 15−16 веками.

- Это были еще очень несовершенные пушки. Это было как раз время Влада Дракулы, нет никаких сомнений в том, что они связаны с осадой и завоеванием крепости Владом Дракулой в 1461 году, - рассказал профессор Николай Овчаров из Национального института и музея археологии в Софии.

Османские летописи описывают захват Владом Дракулой Зиштовской крепости, и в письме, которое Влад написал королю Венгрии Матиасу Корвину в феврале 1462 года, он хвастается, что убил 410 турок во время осады. Кажется, он жил в крепости несколько месяцев и зимой.

Профессор Николай Овчаров подчеркивает, что эта крепость была главным полем битвы в 15-16 веках между Османской Турцией и воеводством Валахия, предшественником сегодняшней Румынии. Он говорит, что даже изучал местные легенды о том, что у Влада Дракулы был ребенок от местной женщины после того, как он захватил крепость в 1461-1462 годах, но они оказались «результатами современных интерпретаций».

- Дракула, Влад Цепеш, конечно, вовсе не был вампиром. Он был одним из самых ярких борцов против османского вторжения. Он был жестоким, но, в конце концов, это было Средневековье. Все истории о вампирах датируются временем книг Брэма Стокера и далее, - добавляет он, обращаясь к роману Стокера «Дракула» 1897 года, который создал образ самого известного в мире «вампира».

Исследователями также были найдены монеты и фрагменты глиняной посуды, используемой в то время. Во время раскопок удалось обнаружить и более древние артефакты, относящиеся к римскому периоду и датируемые IV веком.

Напомним, что ранее в разрушенном дворце Нерона нашли тайный зал.