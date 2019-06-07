На Киевщине в автомобиле взорвался газовый баллон – трёхлетний мальчик получил 40% ожогов тела

В селе Кожанка, Фастовского района Киевской области в машине, в которой находились мужчина и его трёхлетний сын, взорвался газовый баллон.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, мужчина вёз в автомобиле газовый баллон емкостью 30 литров для бытовых нужд. Когда он припарковал авто, произошел взрыв.

Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали 40% ожогов тела. Водитель получил ожоги рук.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе снесло часть жилого дома из-за взрыва бытового газа.