На Киевщине в автомобиле взорвался газовый баллон – трёхлетний мальчик получил 40% ожогов тела

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В селе Кожанка, Фастовского района Киевской области в машине, в которой находились мужчина и его трёхлетний сын, взорвался газовый баллон. 

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, мужчина вёз в автомобиле газовый баллон емкостью 30 литров для бытовых нужд. Когда он припарковал авто, произошел взрыв.

 

Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали 40% ожогов тела. Водитель получил ожоги рук. 

Ранее сообщалось, что в Мариуполе снесло часть жилого дома из-за взрыва бытового газа.

Мила Волкова

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русскийобщество