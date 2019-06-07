Ремонт коллектора на Маячной завершили, воду в Николаеве обещают включить до 18:00

В Николаеве ремонт канализационного коллектора на улице Маячной идет по графику. Водоснабжение восстановят в 18:00, как и планировалось.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Напомним, что из-за ремонтных работ отключили водоснабжение в Центральном, Заводском, Ингульском районах, а также микрорайонах Кульбакино и Широкая Балка. В ремонте задействовали 25 специалистов «Николаевводоканала» и более 10 единиц специализированной техники. Ремонт проводят для предотвращения чрезвычайной ситуации на напорном канализационном коллекторе.

Место работ посетил мэр Александр Сенкевич, чтобы «проконтролировать ход ремонтных работ».

- Наши сети изношены, ведь инфраструктура, которая рассчитана на 25 лет, эксплуатируется около 60 лет. Сегодня мы находимся на улице Маячной, где часть напорного коллектора, ведущего к городским очистным сооружениям в Галициновке, очень изношена. Поэтому здесь происходила утечка нечистот, - сказал Александр Сенкевич.

Директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что вмешательство бригад предприятия – вынужденная мера. Без этого могла произойти авария, которая оставила бы город без воды на длительное время.

- В прошлом году здесь было 3 порыва. И мы были вынуждены провести обследование этого коллектора, чтобы понять, что происходит с сетями. Обследование показало: в некоторых местах толщина металла коллектора составила 2 мм, это очень мало. Поэтому мы вынуждены провести замену части коллектора. Работы проводятся сейчас, потому что в это время можно достаточно быстро ликвидировать проблему. Это позволит не войти с ней в отопительный сезон, - отметил директор КП «Николаевводоканал».

- Работы продолжаются с 6 утра. Мы откачали стоки, - сказал Борис Дуденко. - Будет заменена часть напорного коллектора длиной около 30 метров. Также будет изменен угол поворота этого коллектора, чтобы снять напряжение по абразивности стоков, ведь стоки стирают стенки трубы. На данный момент мы идем по графику. Воду подадут сегодня с 18:00.

Глава КП «Николаевводоканал» отметил, что горожане задолжали предприятию около 100 миллионов гривен. Такая ситуация подрывает финансовое положение городского водоканала и ограничивает его возможность выполнять аварийные работы.

Обновлено в 16:41. «Николаевводоканал» сообщает, что завершил работы по ремонту коллектора и начинает заполнение сетей водопровода. Как и было запланировано, водоснабжение будет полностью восстановлено до 18:00.