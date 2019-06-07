Николаевские спасатели на «Стрелке» провели соревнования на лучший спасательный отряд и наградили 12-летнего школьника

В пятницу, 7 июня, на территории городского пляжа Стрелка состоялись соревнования подразделений Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области к лучшему аварийно-спасательное отделение.

Об этом сообщается на странице ведомства.

Мероприятие открыл Максим Грицаенко, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, который поздравил присутствующих с началом соревнований и пожелал победы. Также в рамках мероприятия начальник николаевского управления ГСЧС поздравил 12-летнего Богдана Дмитриева, который предоставил работу «Чрезвычайная пож МАШ», выполненную из конструктора для участия во Всеукраинском конкурсе художественной и декоративно-прикладного творчества на противопожарную и техногенную тематику «Лучший пожарный - это ты осторожен» и стал единственным в такой технике.

По завершению торжественной церемонии открытия, первые команды-участницы стали на стартовую линию и начали забеги. Первый этап заключался в ликвидации условного выброса опасного вещества в зоне химического заражения. На втором - участники соревнований проводили аварийно-спасательные работы, деблокирование пострадавшего на месте дорожно-транспортного происшествия.

На последнем этапе спасателям потребовалось провести спасательную операцию на воде. Так, на расстоянии 50 метров был установлен мостик, на котором ждали руководители подчиненных подразделений. Сначала участникам соревнований следовало забросить в воду, на определенное расстояние, спасательный круг и конец «Александрова» и только потом отправляться на лодке «спасать» своего руководителя.

Также в программу соревнований входило составление нормативов по оказанию первой домедицинской помощи. Участники продемонстрировали свои умения и навыки на манекене человека. За правильностью выполнения действий пристально следили представители медицинской службы ведомства.

В результате упорной борьбы первое место в соревнованиях на лучшее аварийно-спасательное отделение завоевала команда 1-й Государственного пожарно-спасательного отряда (Южноукраинск), второе заняли спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части (Центрального района Николаева), третье призовое место завоевал аварийно-спасательный отряд специального назначения. Победители были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Напомним, что аналогичные соревнования прошли в конце июня 2018 года на пляже Стрелка.