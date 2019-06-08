Из заповедника в Лимпопо сбежали 14 львов – власть призывает людей быть бдительными

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Из Национального парка Крюгера в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов.

 

Об этом сообщает Би-би-си.

Сежавший прайд заметили недалеко от шахты компании Foskor у города Пхалаборва к западу от заповедника, недалеко от границы с Мозамбиком. За животными следят работники парка. Их планируют поймать живыми и выпустить обратно в национальный парк.

Власти провинции призывают людей проявлять бдительность.

Как известно, национальный парк Крюгера - один из крупнейших заповедников Африки. Его площадь - почти 20 тысяч квадратных километров. Нацпарк огорожен, как оттуда смогли бежать львы, непонятно. 

Ранее сообщалось, что под Одессой девять обезьян сбежали из частного зоопарка – они обосновались в дачном кооперативе и воруют фрукты.

Julia Davudenko

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русскийобщество