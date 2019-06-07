В Украине гражданским запретили носить военную форму – за это грозит штраф до 3,4 тысячи гривен

Верховная Рада приняла законопроект №9217 об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов. Законом устанавливается административная ответственность за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих ВСУ. За это предусматривается штраф в размере от 2 тысяч 550 до 3 тысяч 400 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года придется заплатить штраф в размере от 3,4 тысячи до 6,8 тысячи гривен или выполнить общественные работы на срок от тридцати до сорока часов. Также предусматривается конфискация соответствующей формы одежды.

Напомним, ранее николаевцев предупредили, что новые санкции для владельцев нерастаможенных «евроблях» вступят в силу 22 августа.