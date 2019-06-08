«Нельзя расценивать, как давление»: Начальник САД Николаевщины прокомментировал обыски полиции в офисе ведомства

Андрей Максименко Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что не расценивает обыски, которые проходили в офисе ведомства, как давление.

Об этом он написал на свой страницей в Facebook.

Как известно, 7 июня в офисе Службе автомобильных дорог Николаевской области сотрудники департамента защиты экономики главного управления Нацполиции в Николаевской области проводили обыски в рамках уголовного производства, открытого по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

Максименко посетовал на негативные комментарии со стороны общественности касательно приводящихся следственных действий, и пояснил, что обыск еще не свидетельствует об уголовном правонарушении.

«Закончились обыска в САД Николаевской области... Всё это время читал ваши комментарии под новостными лентами... Что вам сказать...Уровень юридического образования,понимания формирования и использования бюджета у вас «0»!Уровень змеиного яда и злорадства-99%! Поясню: Обыск-процессуальное действие любого следствия, если оно считает, что нарушен закон! Обыск-это поиск доказательств предположений следствия!» – написал он.

При этом он похвалил сотрудников правоохранительных органов, и рассказал, что все проходило «цивилизованно».

«Я рад, что наши правоохранительные органы держат руку на пульсе! Я рад, что обыска проходят в цивилизованный способ и отсутствует предвзятость, наглость и нарушение процессуальных прав!(благодарю сотрудников УБЕП за сдержанность,гуманность и спокойствие)», – добавил Максименко.

«Я удивлён методами получения информации нашими региональными СМИ(обман при их получении). Считаю, что по всем фактам, которые расследует Заводской ВП ГУ НП, необходимо установить истину! Надеюсь,что данные действия будут являться лишь стимулом для всех работников дорожной сферы, а для некоторых, к сожалению, «последним звоночком». Глубоко убеждён, что данные действия ни в коем случае нельзя расценивать, как «давление» и желание «расставить свои акценты и влияние», – написал он.

Напомним, как в сентябре 2017 года николаевская СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «СК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что тогдашний директор САД в Николаевской области Сергей Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен за якобы ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка». Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».

6 декабря того же года начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). Вслед за ним, 11 декабря, подозрение по этой статье сообщили директору ООО «СК Дорсервис» Андранику Амирханяну.