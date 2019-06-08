На Николаевщине из-за неосторожного обращение с огнем горел сухостой

Фото - иллюстрация В пятницу, 7 июня, спасатели ликвидировали пожар травы в селе Мигия Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

В 13:43 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части поступила информация о пожаре сухой травы на открытой территории на улице Первомайской.

К месту выехали дежурное отделение подразделения. В 13:56 пожар был локализован, в 14:10 - ликвидировали на площади 5000 квадратных метров. Благодаря оперативной работе и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большую площадь.

К тушению привлекалось четыре человека личного состава, одна единица техники ГСЧС. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.

«Сейчас на территории нашего края царит жаркая погода. В этот период начинает регистрироваться наибольшее количество пожаров на открытых территориях. Помните, беды можно избежать, соблюдая элементарные правила безопасности. Во время посещения природных экосистем воздержитесь от курения, разведения кос» - призвали в ведомстве.

Напомним, что на Николаевщине из-за поджогов сгорело более шести гектаров камыша и сухой травы.