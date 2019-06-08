4,3% жителей Галичины мечтают о создании отдельного государства, – опрос

Согласно социологическому исследованию, выросло число сторонников независимости Галичины. В 2014-м их было только 0,2%. В 2019-м уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства.

Об этом пишет ZN.UA.

«Подозреваем, что речь идет преимущественно о тех, кто еще более критично оценивает государственнический и реформаторский задел пост майданной власти и еще более недоверчиво относится к новоизбранному президенту (заметим, на момент проведения опроса Зеленский формально еще пребывал в качестве кандидата, но его победа выглядела неизбежной)», – в своей статье для ZN.UA пишут Владимир Кравченко и Сергей Рахманин.

По их словам, не удивительно, что соответственно изменились и оценки галичан перспектив гипотетического Галицкого государства.

«Если в 2014-м 84,2% респондентов ответили, что «Галицкое государство не может состояться, так как Украина едина», то в 2019-м такого мнения придерживаются только 68,5%. Незначительно, однако уменьшилось количество идеалистов: с 5,9 до 7% увеличилось число респондентов, полагающих, что Галицкое государство не состоится, поскольку не имеет самостоятельной экономической перспективы. И чуть-чуть упал процент испытывающих иллюзии, что создание Галицкого государства ускорит процесс интеграции региона в ЕС — с 5,4 до 4,3%. Впрочем, эти колебания — ничтожны с учетом погрешности», — отмечают обозреватели.

Напомним, что предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта готовы поддержать 51% украинцев.