По стране отстранили 10 полицейских начальников после трагедии в Переяславе – за проступки подчиненных обещают наказывать их руководство

В Украине по результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Также руководство Нацполиции настаивает на том, чтобы за проступки полицейских несли наказание и их непосредственные руководители.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.

По словам Клименко, в результате проверок, инициированных руководством Национальной полиции, сотрудники ведомственного Управления инспекции по личному составу проверили полицейские подразделения в разных регионах государства, где обнаружили и зафиксировали нарушение. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Кроме того, 5 июня глава Нацполиции провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства. Ее участники обсудили выявленые нарушения. Также присутствующим продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями выявления запрещенных предметов.

«По результатам этих проверок предназначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством – собственным или служебным – в состоянии алкогольного опьянения, – безальтернативное увольнении из органов полиции», – отметил Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения – привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования – к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

Кроме того, заместитель главы Национальной полиции подчеркнул важность инициирования встреч с общинами, а также о информировании руководителей полиции о недостойном поведении, незаконные действия любого полицейского. В то же время со стороны руководящего состава органов полиции должна быть мгновенная реакция на нарушение подчиненных.

Напомним, что 6 июня руководство николаевской полиции распорядилось усилить дисциплину в райотделах.