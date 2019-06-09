На Эвересте закончили акцию по сбору мусора – с высочайшей горы мира спустили 11 тонн мусора и останки четырех неизвестных

В рамках программы по очистке Эвереста непальские альпинисты спустили около 11 тонн мусора.

Об этом сообщает ВВС.

Очистка продолжалась самой высокой горы длилась 1,5 месяца.

Поисковики сообщили, что склоны горы покрыты использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

Также на Эвересте нашли тела четырех альпинистов, которых не удалось опознать.

Напомним, как американский исследователь нашел пластиковый мусор на дне океана во время установления рекорда на самое глубокое погружение в Марианской впадине.