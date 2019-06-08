В Одессе известный бельгийский скрипач притворился уличным музыкантом и собрал почти 100 гривен

В четверг, 6 июня, в Одессе на приморском бульваре всемирно известный скрипач из Бельгии Майкл Гуттман притворился уличным музыкантом и насобирал небольшую сумму денег.

Об этом пишет «Думская».

Гуттман приехал на фестиваль классической музыки «Odessa Classiсs». Бельгийский скрипач воодушевленно изображал уличного музыканта и даже насобирал денег у прохожих, которые благодарили его за игру.

«Он играл на своей скрипке, которая старше Одессы на пятьдесят лет (инструмент создал в 1735 году Бартоломео-Иосиф Гварнери, - прим.), общался с одесситами и собрал 95 гривен. Потом он гораздо больше раздал другим уличным музыкантам», — рассказала журналист Юлия Сущенко.

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