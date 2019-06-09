Самый известный долгострой в мире через 137 лет получил лицензию на строительство – в Барселоне узаконили работы в соборе Саграда

Муниципальные власти Барселоны выдали разрешение на достройку всемирно известного собора Саграда Фамилия, который начали возводить по проекту архитектора Антонио Гауди 137 лет назад.

Об этом пишет «El Mundo».

«Мы разобрались с исторической аномалией», – заявила заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс.

В течение этих лет собор не имел лицензии от городской управы на ведение строительных работ, хотя они и проводились. Переговоры о ее получении начались в 2016 году.

Стороны договорились, что Саграда Фамилия выплатит 36 миллионов евро в пользу города в течение 10 лет, а также 4,6 миллионов евро налога.

Напомним, как в Париже 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери). В результате происшествия никто не пострадал, однако из-за огня обвалилась крыша. На восстановление за день собрали 600 миллионов евро пожертвований.