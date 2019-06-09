Украинские военные показали, как подбили грузовик с боеприпасами и БМП боевиков

Военнослужащие 30-й ОМБр сняли момент уничтожения БМП и машины с боеприпасами и боевиков.

Об этом сообщатся на Facebook-странице бригады.

Одно из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожило «КамАЗ» противника, который после ночной работы оккупантов на территории ОС пытался довезти врагам боеприпасы.

После провальной попытки боевики пытались вытянуть из «КамАЗа» остатки догорающей колесной техники с помощью БМП, которую украинские воины уничтожили следующей.

Напомним, что 7 июня, террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. В результате чего двое украинских военнослужащих погибли, а пятеро получили ранения и семеро боевые травмы.