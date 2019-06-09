В Николаев из зоны ООС вернулись бойцы 79-й бригады

В субботу, 8 июня, в Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом на своей странице в Facebook написала Людмила Луняка.

«Невероятные ощущения счастья, радости, гордости и слезы наворачиваются как когда-то в 2014 году. 79 ОДШБр - это уже часть моей жизни. Жизни, меня научила выносливости и веры в то хорошее, прекрасное. Ты вместе с ними радуешься их успехам, и вместе переживаешь тяжелые моменты жизни. Они - разные, но в то же время такие одинаковые. Благодарю Вас за мир, за веру, за то что вы появились в моей жизни!» – написала девушка.