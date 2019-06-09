Тема откатов и их судьба...

Если кто то думает, что многолетняя практика откатов будет упразднена и уйдёт в прошлое.Спешу поделится мнением основанным на так же многолетних наблюдениях.

Есть три варианта развития данного направления жизнедеятельности наших людей.

Первый, это ставку отката оставят на прежнем уровне.

Второй, это в свете последних событий и необходимости дополнительных выплат на востановление разрушенных Украиной территорий. На чём настаивает делегация нового режима Украины.

Третий, это самый интересный этап. Ведь общество требует борьбы с коррупцией и её нужно показать. Показывать будут по классике, на тех кто окажется неплатежеспособным в новых условиях.И обязательно будут образцово показательные процессы над теми, кто ещё недавно исправно заносил в нужные кабинеты. А эти добропорядочные люди будут справедливо возмущаться, что мы же за вас голосовали не для того, чтобы нас давили.

А им будут говорить, что такая жизнь и они жертвы обстоятельств, но если они найдут в себе силы и средства на оплату счетов новым хозяевам, то их обязательно исключат из списков жертв, но это будет позже.

Такая практика доказала свою жизнеспособность и эффективность в борьбе с наркопритонами, когда в карусель запускали сначала тех кто платил меньше всех, а план выплат раскидывали на всех оставшихся на воле.Так что суммы поступали стабильно.

Эти операции обычно проводили, перед высоким начальством, для показателей борьбы за правое дело.

Хочется конечно ошибиться в данных размышлениях на откатную тему, но проверить можно это всем кто исправно носил и носит, за подряды и другие плюшки от бюджета.

И тем кто по причине не желания носить мзду не работает на жирных темах и заказах…