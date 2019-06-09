В понедельник Николаевщину будут поливать дожди с грозами, а во вторник – снова жара

В понедельник, 10 июня, и во вторник, 11 июня, по всей территории страны ожидается повышение температуры на несколько градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 10 июня, прохладнее будет на западе Украины. Хотя и там столбики термометров поднимутся до отметки в +28 градусов. На остальной территории будет еще жарче – от +30 до +33. На востоке Украины дождей не ожидается, поэтому там прогнозируют высокую пожароопасность. На остальной территории – возможны грозы и ливни.

Во вторник, 11 июня, температура поднимется еще выше. На западе будет до +32. На остальной территории страны столбики поползут вверх до отметок +34-35 градусов. Дожди с грозами прогнозируют в западных регионах, на севере и в части центральных областей. На остальной территории без осадков.

Напомним, 25 мая в результате сильного ливня часть улиц в центре Николаева оказались затоплены. В том числе из-за осадков провалилась часть плитки на Нижнем БАМе.

А 8 июня в Николаеве снова пошел сильный дождь, из-за которого некоторые улицы города, находящиеся в низинах, подтопило.