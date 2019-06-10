«Может, нам еще транссексуала подсунут»: Журналист газеты ВР написал расистский пост о Беленюке, который идет в парламент от «Слуги народа»

Жан Беленюк Журналист государственной газеты «Голос Украины» Василий Чепурной отличился расистским постом на своей странице в Facebook. Он недоволен тем, что спортсмен Жан Беленюк идет в депутаты.

Об этом пишет «Инфорезист».

Как известно, 9 июня в киевском ботаническом саду состоялся съезд партии Владимира Зеленского «Слуга народа», на котором были представлены первые 100 фамилий избирательного списка политсилы, а также отдельный кандидаты на одномандатных избирательных округах. На 10-м месте в списке оказался Жан Беленюк, украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпион мира и Европы.

«Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека — выбрали президентом. Дали еврея — клоуна — выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты — точно выберут. (Жан Беленюк — десятый номер партии Зеленского «Слуга народа»). Может, нам еще транссексуала подсунут или работа уже? А что: украинцы толерантны — проголосуют!», — написал Чепурной.

В Сети негативно восприняли его публикацию.

Чепурной попытался оправдаться за свою запись, но его не поняли. На скандал отреагировал и сам Жан Беленюк. Он призвал вылазить из пещер — на дворе 21 век.