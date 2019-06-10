В Николаеве ликвидировали незаконную газовую заправку по улице Маршала Василевского

В Николаеве на улице Маршала Василевского, 44 угол улицы Кузнецкой ликвидировали незаконную газовую заправку.

Об этом сообщается на странице департамента противодействия коррупции в Facebook.

В закрытии заправки принимали участие налоговая милиция и отдел контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Составлены административные материалы. Емкость для газа изъяли до вынесения решения суда.

Напомним, как в Николаеве 11 января закрыли незаконную автозаправку по адресу улица Индустриальная, 12, где торговали сжиженным газом.