В Николаеве ликвидировали незаконную газовую заправку по улице Маршала Василевского

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В Николаеве на улице Маршала Василевского, 44 угол улицы Кузнецкой ликвидировали незаконную газовую заправку. 

Об этом сообщается на странице департамента противодействия коррупции в Facebook.

В закрытии заправки принимали участие налоговая милиция и отдел контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции. 

Составлены административные материалы. Емкость для газа изъяли до вынесения решения суда.

Напомним, как в Николаеве 11 января закрыли незаконную автозаправку по адресу улица Индустриальная, 12,  где торговали сжиженным газом.

Julia Davudenko

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русскийобщество