В Николаеве провели рейд по пунктам сбора металлолома – в одном из них нашли пять краденных люков

В Николаеве сотрудники отдела координации торговли и предпринимательства администрации Заводского района совместно с сотрудниками Заводского отдела полиции провели рейд по проверке приемных пунктов, деятельность которых связана с металлоломом.

Об этом сообщает администрация Заводского района.

Во время рейда на территории одного из пунктов приема металлолома обнаружено 5 канализационных люков. Работники администрации Заводского района вызвали группу оперативного реагирования. Составлены соответствующие материалы для проведения дальнейших следственных действий.

В частности, администрация Заводского района предупреждает предпринимателей об уголовной ответственности за прием краденых металлических люков. В случае выявления вышеупомянутых правонарушений, просят вызвать патрульную полицию по телефону «102».

Напомним, что на Николаевщине мужчина украл с Памятника неизвестному солдату бронзовые элементы и сдал на металлолом по 500 гривен за каждый.