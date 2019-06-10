Николаевский бизнесмен Павлов устроил нечаянским школьникам поход в зоопарк

Директор ООО «Магистраль-ЮГ» Игорь Павлов устроил более 30 школьникам начальных классов Нечаянской средней школы, которые отдыхали в пришкольном лагере «Родничок», поход в зоопарк.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщает пресс-служба Игоря Павлова.

Отмечается, что завершающий день пришкольного лагеря надолго запомнится ребятишкам, ведь провели они его со своей учительницей Натальей Цапенко в лучшем зоопарке Украины среди множества птиц, зверей и экзотических рыбок. Позаботился о подарке для сельских детишек, большинство из которых воспитывается в малообеспеченных семьях, общественный деятель, меценат, руководитель николаевского предприятия «Магистраль-Юг» Игорь Павлов.

«Огромное спасибо от имени родителей и детей Игорю Николаевичу Павлову за доброе сердце, внимание и неожиданный подарок - поездку в зоопарк. Ребята в неописуемом восторге от экскурсии в Николаев», - подчеркнула начальник пришкольного лагеря Наталья Цапенко.

Также она поблагодарила заведующего отделом образования Нечаянской ОТГ Александра Кащишена за предоставленный в их распоряжение школьный автобус.

«Доброе слово заслуживает и председатель сельского совета Николай Вивчар, побеспокоившийся о том, чтобы у детишек были йогурты, бананы, апельсины», - добавила Наталья Цапенко.

Стоит подчеркнуть: финансирование похода нечаянских школьников в зоопарк - не первое доброе дело производственника Игоря Павлова. По мере сил и возможностей он помогает многим нуждающимся, но касаемо поддержки детей - это для него всегда в приоритете.