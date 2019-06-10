Зеленский уволил начальника Ровенского управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области Василия Бедрия.

Об этом свидетельствует указ №355/2019, опубликованный на сайте главы государства в понедельник, 10 июня.

«Уволить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области», – говорится в документе.

До августа 2015 года находился в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, где в составе Штаба АТЦ при СБУ решал вопросы, связанные с обменом военнопленными. Указом тогдашнего Президента Петра Порошенко назначен на должность главы Ровненской СБУ 31 октября 2015 года. В 2017 году получил звание генерал-майора.

Напомним, что 5 сентября в Николаев приехал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, чтобы представить нового начальника управления СБУ в Николаевской области - Юрия Пасика.

Также напомним, что 3 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил скандального заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, генерал-полковника Виталия Маликова.