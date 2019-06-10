Депутат горсовета Николаева заявил, что возле двух школ хотят установить АЗС – земельная комиссия рекомендовала чиновникам не давать разрешений

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Артем Грозов (слева)
В Ингульском районе Николаева по адресу: Улица Космонавтов 72 В, поблизости двух школ планируют установить автозаправочную станцию.

Об этом в понедельник, 10 июня, в ходе заседания земельной комиссии Николаевского горсовета сообщил депутат Николаевского городского совета Артем Грозов.

— Есть проект по данному адресу. Контейнерная автозаправочная станция на два заправочных поста. Сейчас этот документ находиться где-то у нас в стенах этого здания. Я бы хотел попросить вашу комиссию дать тем службам, которые дают необходимые разрешения, чтобы ни при каких  обстоятельствах эта заправка там не появилась. Там находиться школа в непосредственной близости, два жилых дома и школа-сад для детей со слабым зрением, - отметил депутат.

Андрей Цымбал (справа)
Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отметил, что предприниматель обращался в управление архитектуры для получения разрешения на проведение строительства и установку автозаправочной станции, однако архитектура вернула весь пакет документов, потому что для обустройства заправка необходимо четко указать все расстояния от жилья, соцучреждений и так далее.

— Заправки они достаточно большие, в зависимости от мощностей это 50-60 метров от жилых зданий, до школ еще больше, - прокомментировал Цымбал и отметил, что пока управление архитектуры никаких выводов не предоставляло по данному объекту.

В итоге, члены комиссии подержали просьбу своего коллеги и дали рекомендацию управлению архитектуры не согласовывать по этому адресу размещение автозаправочной станции.

Напомним, как жители поселка Константиновка Новоодесского района возмутились тем, что возле автобусной остановки начали строить автозаправку.

Julia Davudenko

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русскийобщество