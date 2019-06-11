«Портят красоту города»: Жители Венеции протестовали против того, чтобы к ним заходили круизные лайнеры

В Венеции 8 июня около трёх тысяч человек собрались на главной площади Сан-Марко. Местные жители выступили против заходов крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Об этом сообщает «Tjournal».

С 1997 года на площади Сан-Марко запрещены политические демонстрации. После открытого письма активистов власти разрешили провести акцию в порядке исключения. Протестующие прошли по историческому центру города с лозунгами «Нет большим судам!», «Мы требуем уважать нашу лагуну».

По их мнению, лайнеры ставят под угрозу само существование города, включённого в список наследия ЮНЕСКО, а также загрязняют воду и портят красоту города.

Власти заявили о необходимости запретить лайнеры. По словам министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, при решении проблемы важно не спровоцировать потерю интереса туристов к морским круизам с посещением Венеции.

Незадолго до митинга Бэнкси также выступил против, разместив на уличной площади девять картин, которые показывали вид на Венецию, перекрытый круизным лайнером. 2 июня в Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход. Никто не погиб, но пострадали пять человек.