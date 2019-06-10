«Этот процесс уже запущен и его сложно остановить», – директор «Solar Service» о развитии альтернативной энергетики в Николаеве

Директор компании «Solar Service» Дмитрий Колосовский уверен, что в Николаеве активно проходит процесс перехода на альтернативные источники энергии и остановить его будет довольно сложно.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаеве 1 июня на Соборной площади открылась выставка-форум энергоэффективного оборудования и альтернативной энергетики «Pro эффективность», на которой николаевцы могли познакомиться с различными способами экономии энергоресурсов и улучшения комфорта проживания - солнечными панелями, газовыми мини-котельными, системами энергосбережения.

В частности, компания Дмитрия Колосовского представила на выставке солнечный трекер, который вращается за солнцем, панель по энергоаудиту, аэродверь, которая помогает сделать энергоаудит в школах и детских садах, и частных домах, а также систему нагрева горячей воды с помощью гелевых коллекторов и тепловой насос. Помимо этого, на газоне из солнечных панелей выложили послание Илону Маску и спутникам, которые пролетали.

В частности, Колосовский считает, что такие мероприятия способствуют тому, чтобы николаевцы переходили на альтернативные источники энергии.

— Я считаю, что этот процесс уже запущен и его сложно остановить, потому что ресурсы энергетические дорожают, оборудование дешевеет и альтернативы, как использовать такие источники практически нет, - отметил директор компании «Solar Service».

Также он добавил, что солнечные панели пользуются большим спросом, ведь «каждый год количество устанавливаемых панелей, станций по нагреву горячей воды увеличиваются в геометрической прогрессии».

— Этому еще способствует государственная поддержка, так называемый «зеленый тариф», по которому излишки электрической энергии государство выкупает по 18 евроцентов за киловатт и это хороший стимул для населения, чтобы переходить на альтернативную энергетику, - подытожил Дмитрий Колосовский.

Ранее сообщалось, что в Николаевской мэрии китайской делегации презентовали возможности города по размещению индустриального парка «Энергия».