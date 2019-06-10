Раненный николаевский десантник Беспалов расписался со свой девушкой прямо в реанимации

В четверг, 6 июня, в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре состоялась свадьба тяжело раненного на Донбассе николаевца и его беременной возлюбленной. 24-летний Александр Беспалов только на днях вышел из комы и женился на своей девушке Анне прямо в реанимации.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

До этого молодой человек перенес сложнейшую операцию и 11 дней был в коме. Все это время рядом с ним была его невеста. Ранение не повлияло на их решение пожениться, которое было принято давно. Доктор Юрий Скребец описал состояние молодых перед свадьбой.

«Только что завершили с шефом вечерний обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, Саша не в коме, дееспособный, сможет подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: «Аня, я тебя люблю». Все», - пишет доктор.

Александру предстоит еще долгая реабилитация, Анна скоро родит ребенка. Мальчика назовут Алексеем. В организации бракосочетания молодым помогали волонтеры. Невеста благодарила их за помощь, а врачей и персонал больницы – за то, что спасли жизнь ее любимому. Свидетелями молодые просили быть медиков, спасших жизнь Александру.

Отметим, что Беспалова ранили в ночь на 21 мая. Его доставили в Днепр в больницу имени И. Мечникова. Ранее Беспалов участвовал в обороне Донецкого аэропорта от российско-террористических войск. Он является бойцом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.