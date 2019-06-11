Николаевец пожаловался на состояние парка «Лески» – мэр Сенкевич предложил обратиться за благоустройством к нардепам

Житель Николаева Максим Купина пожаловался на состояние парка «Лески» и попросил депутатов поспособствовать его благоустройству.

Об этом речь шла во вторник, 11 июня, в ходе седьмого пленарного заседания земельной сессии.

Николаевец сообщил, что в парке за год спилили 30 деревьев, часть деревьев аварийные и сухие, также в парке разрушаются лавочки. При этом неоднократные обращения в КП «Парки» ничего не дал. К тому же на предприятии утверждают, что сухих сосен нет, но деревья продолжают падать. Помимо этого жители микрорайона жалуются на постоянную свалку на территории парка.

— Лавочки гнилые, такие, что возле них ходить страшно, это игнорируют, говоря, что 95% лавок были заменены. Но это не так. Говорят: когда будут финансы, тогда заменят старое оборудование на новое. Даже санстанция приезжает и не видит эти гнилые лавки, - заявил мужчина.

Также Максим Купина сообщил, что жители микрорайона нуждаются в новой детской площадке, так как аттракционы пропадают - их просто срезают.

— Игнорируются сообщения, что пропадают столы, лавочки в павильоне. Пропадают аттракционы, их просто срезают, и даже покрасить не могут. Мы просим, чтобы сделали детскую площадку, такую, как возле «Искры». Мы хотим иметь паспорт парка, чтобы знать, сколько там сосен, сколько там лавок. Нет свободного доступа в парк в ночное время. Мы вынуждены идти по проезжей части с колясками ночью. Мы просили перенести пешеходный переход, но это тоже игнорируется, - возмутился николаевец.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что в Николаеве сложилась хорошая традиция, когда перед выборам в парламент депутаты устанавливают лавки и облагораживают территорию. В связи с этим, Сенкевич предложил обратиться к нардепам, чтобы те помогли благоустроить парк.

— Так, может, мы обратимся к кандидатам по Заводскому району, чтобы они по хорошей традиции установили лавки. У нас это сейчас едва ли не главный показатель работы народных депутатов, - заявил мэр.

В частности, депутат Сергей Шульгач напомнил, что ранее планировалось обустроить дорогу через парк по краю озера, это бы привело к тому, что о парке бы не забыли. Однако, к этому вопросу «подключились общественники и не имеем ни дороги, ни парка, загажено озеро».

— Каждый должен заниматься своим делом. Это сейчас не парк, а заросли разных кустов. У нас абсолютно отсутствует понимание, что такое парк. Я не знаю, как вы там гуляете. Я бы предложил создать программу по окультуриванию этих парков, а то, что было на картинках, - это так, «Беловежская пуща», - заявил депутат.

При этом, депутат Павел Зоткин проинформировал, что ранее запрашивал документацию по тендерам, которые выиграли КП «Парки» и по выполняемым ими работам, однако так и не получил полный пакет документов.

В частности, депутат Елена Киселева попросила, чтобы на комиссию по вопросам законности КП «Парки» предоставило все документы которые касаются парка - границы рекреационного назначения, техпаспорт, ведомость основных фондов и другие. Что касается охраны, депутат предложила подключить к этому созданные в городе соответствующие общественные организации.

В итоге мэр дал протокольное поручение, о которых просили депутаты. Кроме этого он напомнил, что сейчас создается карта, на которую наносятся все зеленые зоны, с указанием, кто за них отвечает и в дальнейшем это поможет найти ответственного за те или иные работы.

Стоит отметить, что николаевцы неоднократно жаловались на состояние парка. Так, к примеру, в апреле 2018 года жительница Николаева показала, как завален мусором парк «Лески» в Заводском районе города. Позже, были жалобы на загрязнение озера мусором в парке «Лески». Тогда, первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко поручил до конца дня убрать свалку строительного и бытового мусора в парке Лески у озера. Однако, в тот же день произошел пожар возле озера в парке Лески.