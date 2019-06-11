Мэр Николаева не видит юридических последствий в проигрыше суда депутату Исакову

Городской голова Николаева Александр Сенкевич не видит никаких юридических последствий в том, что пятый апелляционный суд признал незаконной его бездеятельность в затягивании выдачи доверенности депутату Сергею Исакову для представления интересов общины по делу УК «МДЛМ».

Об этом он сообщил во вторник, 11 июня, после заседания сессии, в комментарии журналистам.

Как известно, 11 июня, пятый апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о признании незаконной бездеятельности Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

— Затягивание и не выдача, это два разных момента. Я не вижу какие юридические последствия могут получить данные решения. Если доверенность все равно получена и Сергей Михайлович представлял интересы в суде, и прочее. Я не совсем понимаю, это решение ради решения и такая священная война Сергея Михайловича, либо для этого есть другие действия. Если у него есть свободное время - пусть занимается, - заявил мэр.

На уточняющий момент, что суд признал, что Сенкевич нарушил закон, мэр отметил, что теперь суд должен разъяснить ему, как ему исправиться.

Напомним, что 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.

Иск о признании противоправной бездеятельности Николаевского городского головы подал депутат горсовета Сергей Исаков в октябре 2018 года. Причиной стало невыполнение решения сессии Николаевского горсовета относительно выдачи Исакову доверенности на право представлять интересы горсовета в суде по признанию незаконной победы в конкурсе на обслуживание жилых домов компании «Місто для людей Миколаїв».