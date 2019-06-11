Почти 100 николаевских полицейских и нацгвардейцев отправили охранять правопорядок на курортах

С 10 июня и до конца курортно-туристического сезона в зонах отдыха в Коблево, Рыбаковке и Очакове почти 100 сотрудников полиции и Нацгвардии будут поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасный отдых граждан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На курортах будут служить сотрудники отделов и отделений полиции региона и спецназовцы. В зоне отдыха Коблево для полицейских провели общий инструктаж.

«Начальник Управления превентивной деятельности майор Сергей Игнатьев проверил экипировку, вооружение и готовность полицейских выполнять свои обязанности. После этого полицейские сразу же заступили на дежурство», - сообщили в отделе коммуникации.

Для оперативного реагирования на обращения граждан в прибрежных зонах работают две полицейские станции в Коблево и Рыбаковке. Полицейские станции работают в круглосуточном режиме.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сопровождения детей будут привлекаться дополнительные наряды патрульной полиции. Также акваторию побережья будут патрулировать полицейские группы поддержки общественного порядка на воде.

Напомним, что полиция продолжает розыск свидетелей конфликта возле «Сити-центра», во время которого жестоко избили парня.